調查局全國掃蕩電信詐騙 逮304人 不法所得35億(調查局提供）

調查局全國掃蕩電信詐騙 逮304人 不法所得35億(調查局提供）

法務部調查局配合政府打詐政策，自今年2月16日至22日在台北、新北4個地檢署指揮下，動員調查局15個外勤處站，全國同步偵辦電信網路詐欺集團、詐欺機房及水房共41案，搜索47處、查獲304名涉嫌人，查獲犯罪不法所得台幣約35億3427萬7172元。

調查局表示，調查局在台灣高檢署統籌規劃下，自去年下旬起執行「打詐獵蛇」專案，檢警調通力合作剷除誘騙國人赴杜拜、柬埔寨、緬甸等國從事詐欺之人蛇集團，並擬定同步偵辦電信網路詐欺案件。

調查局為掃蕩詐團濫用第三方支付、虛擬通貨及資通網路新科技工具，透過簡訊、LINE、Telegram、Facebook、山寨網站、金融交易平台進行投資詐欺、戀愛詐欺、購物詐欺等網路詐欺犯罪，於今年2月16日至2月22日同步偵辦電信網路詐欺案件。

調查局在台北、新北、台中及高雄地檢署檢察官指揮下，動員15個外勤處站偵辦41案，掃蕩詐欺集團、詐欺機房及水房，搜索47處、查獲涉嫌人304人，破獲台北、新北及台中地區詐欺機房1座、詐欺洗錢水房3座，犯罪不法所得新臺幣約35億3427萬7172元。

調查局指出，偵辦過程發現，電信網路詐欺集團勾結交易所個人幣商，誘騙民眾先與個人幣商兌換虛擬通貨，再投入詐欺集團創設之假交易平臺，使投資人血本無歸；亦查獲詐欺集團利用人頭設立第三方支付公司，從事代收代付業務，實則協助詐欺、地下期貨等集團層層洗錢收受不法所得。

調查局這波掃蕩詐團案，包括查獲利用JustDating等交友軟體以假戀愛結識投資人後，誘使投資至合法虛擬通貨交易所註冊取得電子錢包，再誘騙其將虛擬幣投入詐團設立之假交易平台投資，另假冒股市名人以社群軟體誘吸民眾註冊金融交易平台進行投資詐騙；偽冒海內外知名證券之山寨網站或「俄羅斯交易平台MT4、MT5」誘騙民眾投資。