日經報導，知情人士透露，立訊精密已經從台灣和碩聯合科技(4938)手中接管了在上海的AR開發團隊。對中國紅色供應鏈而言，這無疑是達到了另一個新的里程碑，以往蘋果在開發第一代產品時總是仰賴鴻海等台灣供應商。

報導並指出，鴻海（2317）也有協助這個AR項目，且蘋果已經將micro OLED顯示器的開發工作交給其最重要的兩家供應商—台積電(2330)和索尼。

立訊、鴻海、台積電和索尼都尚未回應路透社的置評請求。

彭博先前報導，消息人士透露蘋果的AR頭戴裝置售價約為3,000美元，並將在今年6月舉辦的年度全球開發者大會（WWDC）上首度亮相。如果之前有關於4月發表的報導是準確的，這表示蘋果將發表時間延後了兩個月。

天風證券分析師同時也是知名蘋果消息爆料者郭明錤此前曾表示，此款混合實境頭戴裝置要到2023年下半年才會出貨，這和6月才發表的消息吻合。

日經新聞亦報導，蘋果希望能降低第二代AR設備價格，而鴻海已經投入相關開發工作。

蘋果這款設備將與Meta Platforms去年底推出、售價為1,500美元的Quest Pro等虛擬實境（VR）和混合實境頭戴顯示器競爭。