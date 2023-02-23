研究機構Inflation Insights總裁夏里夫（Omair Sharif）指出，會議記錄裡提到通膨風險是政策決定的「關鍵」，加上最近數據顯示進展未如預期，意味著決策官員在3月21到22日會議發布的最新預測，可能上調聯邦基金利率登頂的峰值。

夏里夫表示，由最新通膨數據以及前期數據遭上修來看，通膨上行風險比聯邦公開市場委員會（FOMC）上次開會時更升溫，他預料3月的點陣圖將進一步攀高，今年底政策利率的中值預測可能升抵5.6％，高於去年12月時預測值5.1％。