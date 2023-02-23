灰熊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）月初被爆疑似持槍威嚇溜馬隊員，聯盟目前正進行調查當中，但槍枝問題仍持續延燒籃壇，根據《ESPN》報導，有望在今年NBA選秀會挑戰前3順位的阿拉巴馬大學一年級生布蘭登米勒（Brandon Miller），近日也因槍枝而捲入了一起兇殺案中。

報導指出，一名叫做麥可戴維斯（Michael Davis）的人持槍殺害了23歲女子哈里絲（Jamea Harris），而米勒的大學隊友麥爾斯（Darius Miles，與前拓荒者前鋒同名同姓）當時人在案發現場，因此也被指控謀殺罪，同時遭到NCAA除名。原本這起案件與米勒毫無瓜葛，不過關鍵在於警方隨後在米勒的車上搜到一把槍枝，正是殺害哈里斯的凶器，根據警方說法，麥爾斯向米勒借了這把槍之後，再把槍交給了戴維斯，進而造成悲劇發生。

米勒本人則是強調自己從未碰過槍枝，也不知道麥爾斯會做出違法行為，自己會全力配合警方調查。阿拉巴馬大學也發出聲明，就以搜集到的證據來看，米勒並不該被列為嫌疑犯，只是一位證人，而總教練Nate Oats也對子弟兵充滿信心，表示米勒只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點。

調查之後的隔天，米勒被阿拉巴馬大學允許參賽，還在該場比賽砍下NCAA生涯新高的41分，包含延長賽的致勝上籃，幫助球隊以78比76險勝對手。身高6呎9吋米勒，代表阿拉巴馬大學出賽27場，場均攻下18.7分、8.0籃板，各大模擬選秀都預測米勒將在第3順位被挑中，僅次於狀元大熱門文班亞馬（Victor Wembanyama）及亨德森（Scoot Henderson），不過此事若不妥善處理，可能將會影響米勒今年的選秀順位。