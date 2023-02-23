現代人生活忙碌、三餐不正常，容易引發腸胃道問題。中醫師李俊儀指出，胃痛是常見的症狀，可能由急、慢性胃炎，或胃潰瘍、十二指腸潰瘍等疾病引起，他也分享4種可以幫忙舒緩疼痛的方法，包含熱敷、按摩、食療和日常保養，同時建議少吃油、炸、辣等會刺激胃部的食物。

李俊儀在臉書粉專發文指出，胃痛是常見的症狀，主要疼痛的感覺會出現在上腹左邊胃部，以肚臍將腹部區分成四塊，也就是肚臍的左上半部。胃痛發生的時候，也常常伴隨其他症狀，像是胃部脹滿、噁心嘔吐、打嗝噁心、食慾不佳等。

而中醫認為，胃痛發作的原因主要有5個，包含飲食不節、風寒受累、情志失調、脾胃不和以及勞累過度；在現代疾病的分類中，胃痛則常見於急、慢性胃炎和胃潰瘍、十二指腸潰瘍等疾病。此外，李俊儀也提供了4種可以緩解胃痛的方法。

▎熱敷減痛

可以用熱毛巾、熱水袋熱敷胃部，或用生薑烤到微焦，再貼到胃部的穴位，一次貼10分鐘，也可以用暖暖包和吹風機暖和腹部。但李俊儀提醒，睡覺時不要使用暖暖包，用吹風機時則要開最小風量，才能避免燙傷。

▎按摩減痛

可以做腹部按摩或腿部按摩。腹部按摩為用手順時針從肚臍由內而外慢慢推，時而輕壓，一次5~10分鐘，並按照三餐按摩；腿部按摩則是用雙手力量輕揉小腿，從小腿肚到兩側肌腹，接著圍著膝蓋繞圈指壓，最後握拳按壓雙側大腿，每個部位20~30次。

▎食療減痛

●佛手菊花茶

材料 : 佛手柑5-7g、菊花5g、甘草些許（增加甜味）。

製法 : 佛手柑、菊花洗淨後，放入500cc熱水等3分鐘後飲用。

效果 : 芳香理氣，和胃止痛。

●良薑養胃粥

材料 : 高良薑5g、山藥20g、陳皮5g、半夏5g，白米2杯。

製法 : 一起放入電子鍋中煮。除了中藥之外，也可以放入豬肉、雞肉、魚肉等增加風味。

效果 : 理氣燥濕、暖胃止痛，適用於胃部虛寒者。

●枇杷薄荷茶

材料 : 枇杷葉5g、薄荷葉3g、麥門冬3g。

製法 : 麥門冬煮10分鐘後，關火放入枇杷葉和薄荷葉，放涼後就可飲用。

效果 : 清熱生津，清瀉胃火，適用於胃部火熱者。

▎保養減痛

平時飲食要節制，定時定量，不要暴飲暴食，否則會把腸胃撐壞；天冷容易胃痛的人，要記得保暖腹部，像是貼個暖暖包等；情志失調、脾氣暴躁的人也容易胃痛，因此要保持心情愉悅。此外，胃痛患者最好少吃油、炸、辣等會刺激胃部的食物，也不宜吃零食，空腹時也不要喝濃茶或咖啡，想喝請等到早餐之後。