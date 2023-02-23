核二廠2號機3月中將除役，經濟部將調度德基水庫水力發電補足，台中市長盧秀燕今天出席行政院會時表示，水力發電不要因放流造成缺水，也不要擴大中火燃煤，讓空汙擴大。經濟部長王美花則允諾不會增加燃煤量。

核二廠2號機3月中將除役，經濟部將以水力發電補足，水力發電以中部德基水庫為主，盧秀燕說，請注意庫容跟水情，若水情不好、庫容不夠又要發電，恐造成將水放流浪費，電夠了卻造成缺水。

盧秀燕提到，若發電不足可能造成中火燃煤發電增加，過去好不容易讓中火減煤，讓空氣品質改善，若中火擴大燃煤發電，可能又擴大汙染。盧秀燕也轉述王美花的回應，王美花說，中火個去一天燃煤1500萬噸，盧市長上任後平均1年1200萬噸，未來做電力調度會維持用煤量，不會再增加。

盧秀燕說，空氣治理不容易，更不能用中部人的肺來補足電力差異，感謝部長的承諾，希望經濟部能說到做到。