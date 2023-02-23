112學年度大學學測成績今日出爐，桃園市復旦高中再次繳出亮眼成績，自然組與社會組各1人滿級分，且分別有7人、6人進入全國前300名，共48人達55級分，且全校近半數學生達各組頂標，預計均可錄取醫學系、台大、清華、陽明交大等名校。

桃園市復旦高中學測成績表現亮眼，全校近半數學生達各組頂標，預計可錄取醫學系、台大、清華、陽明交大等名校。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

復旦高中校長段台民表示，今年自然組考題中，數學較簡單、自然科變難，學生表現與去年相近；社會科的數學與社會考題均變難，致成績下降，但與各標相比，整體表現仍令人讚賞。校方也提到，表現優異的同學中各有1人於國中會考2A、3A標準入學，於社會學群取得總分57、56級分的高分，也有家境清寒的同學經3年學習，取得51級分超越頂標成績。

自然組滿級分的陳彥璋自復旦國中部直升，剛上高中時不太在意成績，將課餘時間都投入熱音社團練，也完全沒補習。他表示，能考出滿級分要感謝學校與老師在集中自習時的付出，尤其數學是他的強項，老師每天出題本複習，讓他放心將時間用來補救其他科，與同學互相討論問題時也無形中複習不少觀念，因課餘時間有參加程設班，未來預計攻讀資工學系。

社會組滿級分的劉冠宏也是從國中部直升，有鑑於國中時英文欠佳，一上高中便下定決心補救，每日持續安排單字、閱讀等練習。他認為，只有把各科基礎鞏固好，才能更從容面對學測，同時也會把握每次寒暑假，複習學習過的內容。他高二時也擔任吉他社幹部，發展興趣紓解讀書壓力，未來預計朝法政學群發展。

未來想選讀科技管理類的陳同學來自低收入戶家庭，無法獲取校外資源，但經過老師們的引導，以及他對自身期許，讓他能跟隨同學腳步學習，並利用網路接觸新知成長。他表示，每次考試後都會檢視弱項，再將大部分時間用來攻讀不足的科目，例如在模擬考發現英文差強人意，便開始大量閱讀雜誌、文章與背單字，最後成功從均標升到頂標。

校方表示，這屆高三同學當年免試高中時，學生摒除明星高中迷思，約有90多人達第一志願標準學生選讀復旦，其中4成同學達4科55級分以上，83％同學總分達頂標，學習成效為全桃園第一，若採計復旦6班數理班及2班語文班共333人，平均總分達頂標49級分，6成以上同學達台清交政成及醫學系錄取標準，近年來桃園南區大學學測榜首皆出自復旦，就成效而言為桃園表現最優。