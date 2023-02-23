片中梁朝偉（左）跟許冠文的對手戲頗有深度。（華映提供）

港片《風再起時》由翁子光執導，兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作，另找來80歲的許冠文出演，他是第1屆香港電影金像獎最佳男主角得主，也曾以台灣電影《一路順風》提名金馬獎最佳男主角，演技有目共睹。這回他在《風再起時》有段長達5分鐘的英文獨白戲，鏗鏘有力且撼動人心，連導演翁子光都被他的演說感動掉淚。

許冠文在《風再起時》飾演廉政公署特別專員，有不少和梁朝偉老謀深算的精彩對戲，還有一場過目難忘的5分鐘全英語獨白。此戲中，他面對一整桌飾演香港及英國警政高層等諸多演員，所有眼睛近距離盯著他，但他一枝獨秀，除了令人佩服他流利的英文演繹，更折服在他鏗鏘有力、動盪人心的氣場。

翁子光對於邀請到許冠文參與演出，感到興奮也超滿足，他透露因為許冠文對香港電影的感情很深，「他的存在對香港人來說是具有特殊意義的，他在戲中有一個長達5分鐘的英語對白solo，相信大家也會像我一樣看得如痴如醉，希望這會寫下影史，起碼留下了一個我做為影迷的紀念。」據工作人員透露，翁子光一邊拍一邊感動到掉下眼淚，完全被許冠文的演技感染。

許冠文坦言，他經歷過上個世紀60、70年代的香港，參與《風再起時》的拍攝，就像回到過去的時光一樣。不過在初期，他其實婉拒了翁子光的邀約，直到看完劇本，尤其被那段英文對白打動。後來他甚至自行修改了部分英文台司，讓翁子光覺得那些話彷彿就像他本人想對香港觀眾吐露的心聲。

許冠文的大段台詞裡包括：「我不希望我們的城市，要賄賂消防員才有人拯救家中失火；我不希望我們的城市，要賄賂醫護人員，生病的母親才會被送到醫院。」他以不慍不火的演技詮釋呈現，說服力十足又感動了觀眾。