坊間流傳女性乳頭黑代表性經驗豐富，一名女網友表示，乳頭顏色天生較暗沉，某次在房間換衣服被婆婆看到後，竟被說是婚前太常「被使用」，暗指她婚前性行為氾濫，她將其PO上網，女網友也傻眼。性學博士許藍方曾解釋，懷孕荷爾蒙改變、基因因素和衣物摩擦都可能造成乳頭暗沉，用顏色來斷定性經驗是否豐富，是錯誤迷思。

原PO今（23）日於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，乳頭顏色天生較暗沉，在房間換衣服不慎被婆婆看到，竟被婆婆說，婚前一定交很多男友，「被太常使用」，所以顏色才會這麼深，令她氣炸「不識字又兼沒衛生」。

貼文曝光，網友也批評原PO的婆婆，「思想未免太齷齪」、「真沒水準」、「想知道婆婆的顏色」、「好笑了，她兒子用的干她屁事」、「別亂說沒根據的話」、「婆婆真下流，噁心」、「婆婆老司機」、「沒知識＋沒水準」、「每個人顏色本來就不一樣啊」。

性學博士許藍方曾在YouTube解釋，女性乳頭會變黑，有3個因素，包括懷孕荷爾蒙改變，以及基因因素，因為人種不同，黑色素也會有差異，使乳暈、乳頭呈現的顏色不一樣，另外摩擦也可能會導致女性乳頭黑，但所謂的摩擦是指乳頭和內衣摩擦，所以不要用顏色來斷定性經驗是否豐富，這是一個錯誤的迷思。