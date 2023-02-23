越南第2大房地產業者Novaland（No Va Land Investment Group）日前曾要求債權人，欲延後償還1兆越南盾，約4200萬美元，原本2月12日就要到期的短期票券。同時也希望，是否可把要退還的本金轉換成房地產商品來抵債。Novaland也指出，將在兩個月內想辦法清掉這些債。

越南房地產公司紛傳跳票，無法及時還債的消息時有可聞，Novaland就是最新的一個例子。彭博社指出，在打擊貪腐政策嚇跑投資人，以及當地政府禁止房地產業者發售新公司債之下，這些開發商的資金缺口愈變愈大。

粗估，越南房地產業者還有幾10億美元公司債，將在今年陸續到期，故越南金融機構各個如坐針氈，深怕壞帳愈滾愈大。同時，當地今年經濟成長勢必也會受到影響。

標普全球評級（S&P Global Ratings）認為，目前上述狀況只是開端，日後可能會出現更多債務展期、重組以及違約事件。值得觀察的是，越南其它產業會不會因此慘遭波及。