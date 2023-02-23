現代人都知道牛奶可補鈣，中醫師樓中亮表示，牛奶確實可補鈣，但他更推薦喝溫牛奶加醋，或是吃黑木耳來補鈣，因為這兩種食物補充人體鈣質的效果比單喝牛奶更好，尤其晚上飲用加醋的溫牛奶，更可提升身體鈣離子濃度。

樓中亮在其個人YouTube頻道表示，牛奶可以補充鈣離子，但他更推薦喝溫牛奶加醋，或是吃黑木耳補鈣，這兩種食物補充鈣質的效果會比單喝牛奶更好。

樓中亮表示，人體的鈣離子濃度在晚上較低，所以在晚上補鈣效果較佳，根據日本及國外研究，晚上在一杯150cc溫牛奶中加入一小湯匙的醋，補鈣效果比牛奶更好。至於醋的種類，他表示，只要是食用醋即可，兩者混合後，溫牛奶會像豆花般凝固，但只要稍微攪拌就可以喝下去，而且溫牛奶還可以助眠。

樓中亮並推薦食用黑木耳補鈣，方式則為將買回來的木耳，無論是乾木耳、濕木耳，都先曬太陽幾個小時，因曬過的木耳的是鈣離子、維生素D含量都會大增，補鈣也更有效。