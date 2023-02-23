籃籃（左）親餵粉絲吃香腸。（民視提供）

阿翔（左）、浩子扮演在夜市擺攤的夫妻檔。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃主持的民視、八大《綜藝新時代》，本周帶領嘉賓曾甜、宜芳前往桃園中壢觀光夜市，體驗攤販工作，眾人一開場就先致敬經典八點檔《夜市人生》，上演一段短劇，浩子、阿翔扮演在夜市擺攤的夫妻，因劇情需要兩人須深情相望擁吻，浩子長髮的「動人」扮相還有曝光的底褲，害阿翔頻頻笑場，直呼人生實在是太難了。

眾人隨後在夜市主委鄒年炳的帶領下，體驗美食「混蛋爆蝦」及復古小吃「龍鬚糖」的工作，但主持群與來賓準備美食的速度完全跟不上職人，只好轉往玩遊戲的攤位試試看，結果在套圈圈的攤位玩得不亦樂乎，壓根忘記自己是來工作的，還使出各種偷吃步的方法希望能套中物品，讓老闆直呼太誇張哭笑不得，但玩歸玩也被老闆娘要求把掉在地上的圈圈收拾好，體驗職人老闆娘平常工作的辛苦。

接下來在香腸攤學習擺攤，第一步要學習的就是捏香腸，要先把灌好的香腸捏成約18公分長且粗度均勻一致，而且挑選口感不一樣山豬肉搭配羊腸，花了超長的備料以及事先準備工作，一群更是在烤台上學了技術，馬上跟老闆批購100條現場擺攤，收入捐助公益來結善緣。

眾人花一番工夫把攤位陳設好後，早早就到場的籃籃粉絲群將現場擠得水洩不通，蓄勢待發的準備要好好搶購一番，寵粉的籃籃也使出渾身解數放福利，沒想到最後狀況連連，當她手拿香腸為粉絲大跳特別版應援時，沒想到一個太激動，香腸竟飛噴而出。接著籃籃熱情的要親餵粉絲吃香腸，又一個太用力，香腸再度飛噴而出，看得粉絲好氣又好笑，直呼不虧是啦啦隊界的搞笑擔當。