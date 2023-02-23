新北市長侯友宜。（教育局提供）

新北市長侯友宜今（23）日到中和自強國小參與太陽能光電球場剪綵儀式，全市自110年起推動「學校設置太陽能光電球場計畫」，在落實綠色經濟、節能減碳方面有顯著進展，截至目前，共有23所學校已與廠商簽約並公證，榮登北台灣之冠，期盼未來3年內力拼達30座。

自然老師在活動中透過綠能教學示範，讓學生了解綠能發電對環境友善已是未來趨勢，由民間投資興建的太陽光電球場與學校創造雙贏互惠，躉售的電費得以回饋學校；此外，孩子們也能不受天候限制，隨時都能運動，至於欲前來的民眾，校方也特別開放時段供免費使用。

侯友宜表示，因應中央政策，新北市自110年開始推動將太陽光電系統進駐校園，鼓勵各校設置，讓綠色經濟跟學校並肩作戰，地方產業出錢出力，每年的電容量不但能補足學校所有的電力，更可以把躉售的電費回饋給學校。此次自強國小球場整年下來回饋共計24萬，新北市也預計在2026年以前，將光電球場數量提升至30座。

自強國小校長許以平表示，本校球場面積為944平方公尺，屋頂型太陽光電設施及光電球場年總發電量預估為72萬6000度，發電量比學校用電量多1.6倍，儼然成為一座小型綠能發電場。我們更將太陽能光電能源融入課程中，讓學生學習跨領域新知，與生活連結。