桃園八德擴大重劃區 補漲起手式 「益騏建築」分期開發 雙案掀話題

北台灣雙市千戶建築品牌「益騏建築」以「專注實現 家的美好」經營房地產超越十載，洞悉城市發展前景、獵地眼光精挑細選，深耕桃園八德擴大重劃區分期開發備受矚目，去年推出「益騏福爾摩沙」，主打交通建設未來佈局，全案已接近完工，深獲雙北移居族青睞：延續銷售熱潮，今年新開案二期「益騏豐盛之城」預售案，以八擴最好的優質生活環境為訴求，吸引更多講究居住品質的菁英人士置產八擴。

區域重大交通建設之一，預計2030完工的大鶯豐德交流道，將大幅縮短台北至八德擴大重劃區距離，「益騏豐盛之城」經由豐德路、介壽路轉聯絡道路即可直通國道三號，南來北往飛馳快速；另外動工中的捷運綠線更是通勤族的福音，串聯桃園中壢雙火車站、青埔高鐵和桃園機場等，北北桃捷運生活圈輕鬆往返。以現在行情不到新店央北重劃區、土城暫緩重劃區的一半房價，等待未來桃園捷運綠線通車、大鶯豐德交流道完工，地段價值翻漲可期，關鍵置產正是現在！

八擴未來磁吸高素質人口進駐，美式優質生活與國際街廓風貌亦步亦趨，一如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑的國際風範。益騏建築前後兩案各具特色，「益騏福爾摩沙」近捷運綠線起點G01站，50米建德大道多項公共建設精華薈萃，被譽為桃園的信義計畫區；而二期「益騏豐盛之城」擁抱萬坪雙公園綠海以及明星雙語小學，優質生活環境堪比大安區加上內湖區的翻版，成為區域指標個案。

興豐埤塘公園。(圖/業者提供)

現場專案指出「益騏豐盛之城」以北二高國道三號為脈絡，不僅是一條風景線更是大學之道，串聯木柵動物園、碧潭風景區、土城桐花公園、八德落羽松秘境、大溪山水等知名景點；沿線囊括木柵政大、世新、新店景文科大、板橋台藝大等10間指標性大學，未來住家旁就是仁德雙語小學，卡位黃金門牌打造書香世家勢在必得；步行180公尺可到達興豐埤塘公園，附近八德運動公園(仁德小學預定地)、豐德公園、建德公園、仁德公園約14000坪綠海，坐擁高綠覆率、中低密度別墅聚落，完美實現被陽光、空氣、芬多精包圍的樂活之城。

在生活機能方面，「益騏豐盛之城」鄰近未來的八德長榮醫院，距離捷運綠線G02站650米，興豐路商圈、介壽路商圈、大湳商圈便利購物，康是美、全聯、丁丁藥局、路易莎、寶雅、興仁夜市、置地生活廣場、公所行政機關俱全，捷運、學區、綠地、商圈、醫院…等一一到位臻至完善。

「益騏豐盛之城」基地面積約1858坪，臨路大器退縮綠園道尊榮隱密，四季庭園、室內公設呼應公園湖水綠帶，打造森林系美感場域，大廳挑高7米1風格氣派，大面書牆圍繞營造英倫貴族氣息，吧檯交誼廳以諾亞方舟的造型呈現，另規劃有兒童遊戲室、健身房、瑜珈室、桌遊室…等豐富公設；27-49坪2~4房高CP值，嚴選精品建材YKK氣密窗、Life-Gear 樂奇NVS淨流換氣系統、德國工藝廚房、日本TOTO衛浴、德國BWT淨水設備…等打造豐盛美好的家居品味。

羅曼羅蘭文學書房。(圖/業者提供)

「益騏建築」完整售後服務與官網報修系統，安心購屋承諾「防水保固五年 」、「機電保固三年」等多項優化服務，即將完工的「益騏福爾摩沙」與預售中的「益騏豐盛之城」皆為八擴房市新寵，把握置產最佳時機，歡迎前往雙案接待中心一起感受這裡的美好未來。

益騏豐盛之城3D示意圖。(圖/業者提供)

【益騏福爾摩沙】

桃園市八德區建德路&廣興三路

03- 365- 3838

【益騏豐盛之城】

桃園市八德區豐田路與豐田八街口

03-365-9588