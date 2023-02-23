被父親斬斷從醫路，顏尼歐改學音樂獲頒2座奧斯卡。（海鵬提供）

曾以《新天堂樂園》勇奪奧斯卡的義大利導演朱賽佩托納多雷，最近費時5年、拍攝紀錄電影《配樂大師顏尼歐》，獻給他的朋友兼合作夥伴顏尼歐莫利克奈，獲得全球媒體、樂迷及觀眾的極力推崇，終於讓這位被譽為「有史以來最偉大的電影作曲家」永垂不朽。

該片最難能可貴之處，是在顏尼歐生前訪問到他本人，並由他自己主述、回顧其音樂創作與人生歷程。片中顏尼歐提及了影響他一生最大的三個人，居首位的竟是他一生落寞的小號樂手父親。令人驚訝的是，顏尼歐原本的人生志向是當醫生，卻被父親阻撓說：「不行，你得學吹小號。」立刻將他送進音樂學院，斬斷他從醫的念頭，卻意外奠定了一位音樂大師的誕生。

顏尼歐莫利克奈1928年出生於羅馬，父親是一位爵士小號手。他雖從小就對音樂著迷，卻因家貧，在職業選項上，能賺錢、過上好生活的醫生才是他的夢想。但和台灣大多數的家長不同，顏尼歐父親深知兒子的天賦，完全不顧他的夢想，執意要他學習音樂，並將他送進羅馬歷史最悠久的聖塞西莉亞國家音樂學院專攻小號，這也讓顏尼歐在人生功成名就後回憶起來無奈笑道：「我的人生不是由我決定的。」電影3月17日在台上映。