中央流行疫情指揮中心今天公布自3月6日起推出「疫苗加一 解封安心」活動，呼籲民眾接種單價莫德納、單價BNT、Novavax或莫德納次世代疫苗等。外界關心是否有望引進BNT次世代疫苗？指揮中心指揮官王必勝表示，BNT公司將於3月來台討論相關事宜。

目前國內次世代疫苗僅有莫德納選項，但不少民眾希望接種BNT次世代疫苗。王必勝曾說，由於莫德納疫苗存量夠、副作用不高，未有採購BNT次世代疫苗的急迫性。但他沒有把話說死，而是以「不排除採購」帶過。

王必勝今天表示，有關BNT次世代疫苗採購，第一件要解決的是美國前陣子提出的疑慮，當時發現施打後有腦中風個案增加的情形，後來了解可能和流感疫苗同時施打有關，但目前還沒看到相關報告出爐，尚未解除疑慮；他強調「我們不會進口有疑慮的疫苗」。

王必勝曾向BNT公司喊話「衷心期待來台設立分公司」，不要透過他國代理疫苗業務。不知是否喊話奏效，王必勝今天透露，BNT公司將在3月來台，和指揮中心討論未來新冠疫苗相關合作事宜。