雲林縣水林鄉順興橋附近尖山大排，23日出現粉紅色水體，逾1公里排水被染成粉紅色，縣環保局獲報前往稽查，沿上游巡查未發現違規排水情況，尚無法辨認汙染源位置，環保局表示粉紅色水體的溶氧量在標準範圍內，有可能是光合菌及有機質發酵後所產生的顏色，將持續追查汙染原因。

雲林縣水林鄉順興橋附近尖山大排，逾1公里排水被染成粉紅色。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

「我家門前水溝變成粉紅色了，很夢幻但很臭」，水林鄉順興村民23日發現順興橋附近的尖山大排被染成一片粉紅，範圍超過1公里，懷疑是畜牧場排放廢水造成，馬上通報環保單位，縣環保局稽查人員在順興路口發現大排水體呈粉紅色，持續至尖山大排口湖垃圾轉運站前方查察，大排水體呈茶色無異狀。

環保局副局長黃富義表示，尖山大排屬丙類陸域地面水體，溶氧量標準為4.5ppm，23日檢驗排水溶氧量為2.15ppm。本月21日也曾出現粉紅色水體，現場檢驗水溫25度，pH7.99，溶氧3.38ppm，檢測項目包括葉綠素a、總磷、總氮、鐵、SS及BOD，已送往環保署認可的檢測公司，待檢驗結果出爐會進行後續處理。

黃富義指出，有些地方出現粉紅色水體，是因為光合菌與有機質發酵後產生的顏色，但發酵需要時間，因此將持續追查是否有畜牧場偷排廢水，廢水的有機物會加快微生物繁殖速度，導致水體變色，環保局會派員加強該地區的巡查工作，釐清確切原因。