這三家NGO環境團體分別為樂施會(Oxfam)、地球之友(Friends of the Earth)，和Notre Affaire a Tous，他們在共同聲明中說，訴訟的主要目的，是要法巴停止和退出對化石燃料的資助，「法國巴黎銀行繼續對大型化石燃料公司開出新的空白支票，而沒有為無石油、無天然氣的生態轉型設定任何條件」。

法巴表示，很遺憾倡議團體選擇了訴訟，而不是對話，而且該行無法立即停止所有對化石燃料的融資。

法律維權人士越來越喜歡這種訴訟的作法，他們試圖推動企業加速向低碳經濟轉型的步伐，並追究落後者的責任。

聯合國環境署在去年表示，巴黎氣候變化協定設定了將全球平均氣溫升幅限制在1.5度以內的目標，但這個目標似乎更遙不可及了。

法巴的最新案例，是許多法律訴訟案件之一，此前包括了法荷航空集團的荷蘭公司、英國的殼牌(Shell)、法國的道爾達能源(Total)，以及法國政府，都面臨環頸團體的訴訟。

這三家NGO組織表示，他們對法巴的法律訴訟，是仿效了對殼牌的訴訟。這些團體聲稱，儘管法巴不直接對化石的計畫提供融資，但是他們的廣泛融資作法，就足以讓團體對該行提出環境友善的索賠要求；他們同時也透過銀行客戶，潛在地支持了破壞環境的計畫。