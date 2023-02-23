根據台北市立聯合醫院企業工會統計，各院區病房助理數從2021年開始到2022年12月直線下降，仁愛院區每1位病房助理更經常要照顧20床病人。工會23日召開記者會控訴，北市聯醫病房助理不足，卻得兼任部分傳送病人業務，要求北市聯醫儘速補足人力缺口。北市衛生局表示，將督導北市聯醫依病人照護需求補足所需照護人力。

北市聯醫工會統計，2021年至2022年12月止，各院區病房助理數直線下滑，現在病房助理平均1人照顧14至20床，每日須紀錄病患進水及排出量，其中5到8床是全責照護病人，需要協助翻身、擦澡、餵食及換尿布。尤其仁愛院區人力嚴重不足，2年間病房助理數已減少2成，使得該院區照病比經常落在1比17至20之間。

工會更控訴，各院區傳送員數亦持續減少，北市聯醫竟要求忙碌的病房助理擔下傳送業務，令不少基層勞工身心俱疲。

北市聯醫仁愛院區胡姓病房助理也說，1位病房助理照顧15到22床已是常態，還得負責將病人傳開刀房、洗腎等，實在難以負荷。尤其每次傳送病人至少花費半小時，若這段期間病房病人出事，究竟誰該負責？

胡姓病房助理痛批，病房助理缺人、業務界線模糊，院方高層卻通通視而不見，呼籲北市聯醫立即補足人力，「請不要再濫用我們病房助理和護理人員的慈悲與善良。」

工會理事吳承恩補充，北市聯醫去年起參加衛福部照護司推動「住院整合照護計畫」，以致各院區全責照護病人增加，卻未見院方增聘人力，使得病房助理工作負擔越來越沉重，即使向院方投訴，這些問題仍無法被解決。

工會呼籲，北市聯醫應補足病房助理人力、明訂照護比，並嚴格審查全責病患資格、明確劃分工作內容並補足傳送員人力。

北市衛生局指出，將督導北市聯醫依病人照護需求規劃，儘速補足所需照護人力，亦會督導院方參考病房助理業務範圍及工作內容進行規劃分工，確實達到照顧人力分層、分工。

仁愛院區副院長林志陵回應，院內已縮減每人照護床位數，人力未有不足，並已增加獎勵制度，讓人力分層、分工。

北市聯醫補充，醫院照護人力為醫療保健重要一環，院方感謝同仁全力配合執行全責照顧服務試辦計畫，將持續加強員工關懷與溝通，未來人力若有不足，影響政策推動，期待政府及各專家，給予指導共同解決。