南台灣面臨嚴重缺水問題，國民黨團今開記者會質疑蔡政府前瞻預算對水環境建設投入了1807億元，錢都花到哪裡去了？國民黨立委賴士葆批評，經濟部長王美花部長不懂經濟、不懂電，更搞不好水的問題，任內不時出現缺電、缺水問題，「早就該被換掉了！」

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府前瞻預算針對「水環境建設」編列了1807億元，錢都花到哪裡去了？現在連用水都缺水還「前瞻」？蔡政府在110年3月初又提出「10年增水11噸計畫」，預計砸下160億元，每年增加11噸水，但現在進度呢？錢都花下去了，似乎沒有看到具體效益。

書記長謝衣鳯表示，根據水利署公布昨天(23)全國各水庫蓄水率，其中嘉義曾文水庫23.6％、台南烏山頭水庫44％，這代表南部水情嚴峻，尤其以台南最為嚴重；為因應台灣現在降雨量，出現30年來最少，經濟部將在3月1日啟動抗旱措施。謝衣鳯指出，台灣缺水又缺電，人民生活大不易，尤其是台南目前水情，已經出現必須減量供水的橘燈，台南市民將面臨用水嚴峻的考驗。

藍委費鴻泰質疑，水都沒了，怎麼調度發電？最近國內GDP已經調降為2.12％，若再出現缺水、缺電問題，可預估GDP不會超過2％。費鴻泰正告王美花部長，不要再愚弄國人，蔡英文總統必須嚴肅面對國內缺水又缺電的危機。

副書記長陳以信表示，經濟部早在111年8月16日就已經啟動「防旱作業」，11月成立「旱災緊急應變小組」，但真的有未雨綢繆、早該準備了嗎？緊急應變了半年，還是發生缺水問題。緊急應變小組應該要做的工作，包括開源、節流、調度和備援。開源部分包括人工湖、再生水和水庫清淤；節流部分包括降低漏水率、更換老舊管線；調度部分必須考量北水如何南用，王美花部長去年曾說要增加區域水源調度支援能力，結果呢？現在甚至連備援都沒有。