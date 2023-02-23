土耳其與敘利亞在發生強烈地震造成數萬人死傷，高雄市茄萣國中師生為了幫助強震受災的土耳其、敘利亞人民，利用童軍課程製作賑災捐款分享箱，在校內發動募捐，並連署簽名表達全校師生的愛心與關懷，今天將寄送到土耳其，盼讓當地人民感受到來自南台灣學子們的溫暖。

校長王東進表示，茄萣國中雖然是一所位處漁村的學校，但有不少師生都想提供一份微薄力量，學生們因此發想利用課程帶動全校師生貢獻出自己愛心。

在校內童軍團老師帶領下，學生們在課程活動設計上以土耳其、敘利亞大地震賑災募捐，請童軍團的同學們拿募捐箱在校內募捐，並用大卡連署簽名來表達全校師生的愛心與關懷。

捐款箱由同學們利用廢棄紙箱改造做成，分別區分中華民國政府、當地救災協會（AKUT）的專項資金及WOSM基金會3種間隔，師生希望透過不同的捐助對象，讓大家知道自己捐的錢用在什麼地方，而不是盲目行動。

捐贈給中華民國政府的款項，將通過台灣外交部轉交給土耳其駐台相關單位；AKUT將直接用於救災項目；WOSM基金希望直接幫助當地的童軍組織、青年等，經過學生們向全校發動募捐，全校師生們熱情響應。

二年級陳同學們說，希望自己小小的力量，可以幫助到當地的人民，世界已經是一個地球村，大家應該互相幫忙，共度難關。

王東進表示，茄萣國中學生捐款有著滿滿的愛心與關懷，校方將以郵寄方式請土耳其駐台辦事處協助，將來自於南台灣學校孩子的暖心，轉傳給災區居民，略盡身為世界公民的責任。