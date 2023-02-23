黃豪平（左三）受邀擔任《誰來晚餐14》節目嘉賓拜訪新竹祖孫兩代從事樹醫生一家。（公視提供）

黃豪平日前上公視《誰來晚餐14》，在拜訪來賓前，他深怕不被認識而感到相當緊張，幸好一下車就受到來賓一家子熱情的歡呼，令他開心直呼：「太好了，有尖叫聲。」黃豪平說自己的粉絲通常是國高中、大學等比較年輕的族群，沒想到有社會人士這麼喜歡他，笑說：「很值得我親自跑一趟，看看到底是何方神聖。」

一上桌看到滿滿的家常菜，讓黃豪平十分感動，為了禮尚往來，他在開動前展示了一段精采的扭曲湯匙魔術表演，來拉近和家庭成員們之間的距離。被問到該如何經營出屬於自己獨一無二的風格，黃豪平表示，秘訣在於比例的調配，把自己與觀眾的交集點放大，但不用拋棄觀眾不喜歡的點，而是把它的比例調小。

受訪家庭中的大女兒淳婷是黃豪平的粉絲，在餐桌上向偶像大膽告白，大讚他在YouTube上的影片表現，還表示自己都靠黃豪平的影片相伴入眠，這番另類告白令黃豪平又驚又喜，笑說：「黃豪平都陪我入睡，這句話可不能隨便到外面亂講喔！」黃豪平機智幽默的反應，讓在場所有人不停開懷大笑，初次見面相處的氣氛就十分融洽。

得知受訪家庭成員有完美主義特質，經常將責任往自己身上攬，黃豪平聽聞也表示自己有相同特質，並在節目中分享自己的搞笑事蹟。黃豪平提起在當替代役時期遭逢失戀，當時會經常在社群上發一些勵志的文章，結果有某天突然感冒發高燒在寢室休息，同寢的替代役室友在照顧的他的同時，也勸他平時已經夠忙了就不要再找那麼多事來做。

黃豪平回憶說道，「當下自己精神恍惚也忘了後續，是康復後聽室友轉述，才知道自己竟然在恍神之際說了這句話，『我不能倒下，如果我現在倒下，那些因為我的文章而站起來的那些人怎麼辦』，現在回想覺得自己這段話超中二的，憑什麼把全世界的責任攬在自己身上。」

對於這樣的完美主義特質，黃豪平則建議在人生中要多「放下」。他再舉例，就像自己參加同學會，只要餐桌上出現空檔、沒什麼話題可以聊的時候，自己的職業病就會發作，不停找話題想活絡氣氛，此時就會被身旁的朋友提醒自己職業病犯了。

黃豪平笑說現在學會了要放輕鬆吃，與朋友相聚時就算沒話題可聊，光是能在一起放鬆吃飯就是件幸福的事。他感性表示：「『放下』對於我來說，比較像是再多信任身旁的人一些，也許自己就會輕鬆一點。」《誰來晚餐》全新第14季，每周五晚間９點於公視首播。