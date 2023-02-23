朝鮮日報引述消息指出，觀察人員推測北韓向俄出售武器並未換取民生物資，而是帶回了供金正恩一家和高層官員使用的馬匹。據消息人士稱，「當時帶回的白馬，可能在北韓閱兵式上被用作金朱愛坐騎。」

在北韓，白馬被認為是領導人或將軍的坐騎。北韓曾多次公開金正恩、李雪主等人騎白馬的場景，白馬被用來凸顯最高領導人一家的權威。據俄媒報導稱，去年有51匹奧爾洛夫馬經俄羅斯沿海出口到北韓。2019年10月，金正恩、李雪主、金與正等人前往白頭山的「軍馬行軍」時的坐騎即為該品種。

據北韓消息人士稱，「去年11月，朝俄火車時隔兩年恢復運行，最先進口的是供金正恩一家和高官們使用的奢侈品。當時北韓正因新冠疫情在民生、防疫方面面臨困境，民生物資的進口卻被排在了奢侈品後面。」

在本月8日北韓人民軍建軍75周年閱兵式上，金正恩女兒金朱愛騎著白馬登場。從當時的影像來看，金朱愛的白馬隨著金正恩之後亮相。朝鮮中央電視台報導稱，「親愛的子女（金朱愛）最珍視的忠馬緊隨其後，引領了活力四射的閱兵隊伍。」有分析認為北韓公開金朱愛所有的白馬，旨在向國內外公開宣布金朱愛是金正恩的女兒。