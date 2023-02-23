行政院今日拍版通過「促進公共運輸使用方案」。台南市與高雄市、屏東縣將聯手共同推出「南高屏公共運輸月票999」，另台南市將加碼向中央爭取申請「台南市公共運輸月票299」方案，涵蓋台南境內幹支線公車、市區公車、小黃公車及最新上路的厝邊公車、Ubike等。

台南市政府交通局長王銘德指出，南高屏三縣市近1個月來密集研商，聯手向中央申請「南高屏公共運輸月票999」方案，一張票可搭乘台南、高雄、屏東三縣市境內的台鐵、跨縣市的公路客運和國道客運，也可搭乘南高屏三縣市境內的公車、捷運、渡輪等在地交通工具，同時涵蓋公共自行車，採吃到飽、跨運具、跨縣市一票到底，讓民眾享受便宜便利公共運輸。

王銘德說，初估受惠最多的是南高境內通勤族群，原本每月往返需要花3000多元，未來999元吃到飽，相當划算；另一個受惠族群則是台南市境內搭火車通勤的族群。

交通局也提到，台南市還將加碼向中央爭取申請「台南市公共運輸月票299」方案，涵蓋台南市境內幹支線公車、市區公車、小黃公車，以及最新上路的厝邊公車、Ubike等，也都可望一票到底吃到飽。南市府表示，等交通部正式發布申請規定，就會第一時間和高、屏聯合送件，讓市民盡快享受公共運輸福利。