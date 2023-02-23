農委會主委陳吉仲。(中時資料照)

台灣出現缺蛋問題，即便農委會主委陳吉仲21日發文致歉，仍無法平息民怨。媒體人周玉蔻昨(22)日呼籲換個年輕一點的主委，今日再度針對此事開嗆，並認為陳吉仲危機處理能力太差，若繼續擔任民進黨政府閣員，「他就是災難！」

周玉蔻今日在臉書指出，缺蛋是假議題，之所以變成衝擊政府形象威信的問題，是陳吉仲危機處理能力太差造成的。周玉蔻強調，是陳吉仲的危機處理能力太差，而不是農委會危機處理能力太差。

周玉蔻認為，陳吉仲卑躬屈膝在臉書上寫道歉文，不僅顯示危機處理能力太差之外，更是政治判斷力低落。周玉蔻直言，陳吉仲或許是個好學者、台灣農村子弟的典範，但繼續擔任民進黨政府閣員，「他就是災難！」

面對近日蛋價議題，周玉蔻連兩日點名陳吉仲，她昨直言，不是買不到蛋，是買不到平價的蛋。周玉蔻稱陳吉仲寫道歉文就可以生出平價雞蛋嗎？「換個年輕一點的主委，把結構性問題納入思考吧」。