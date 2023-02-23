行政院前發言人陳宗彥日前被爆出性招待風波，外界將此攻擊視為「打賴」的舉動。副總統賴清德今出席新光醫院第二醫療大樓動土儀式後，被媒體問及「陳宗彥案是不是綠營內鬥？」時，面帶笑容不回應，隨即離開會場。

賴清德愛將陳宗彥防疫期間曾擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，打響知名度，今年1月底加入陳建仁內閣，擔任行政院發言人，後於本月17日被指控與酒店業者過從甚密，涉接受性招待，同日請辭，成為行政院任期最短發言人。

外界將陳宗彥案視為綠營內部「打賴」的行動，但遭民進黨高層否認。賴清德在陳宗彥事件隔日指出，雖然陳宗彥在過去不同的工作崗位都有不錯的表現，但面對這個事情，誠實就是最好的上策，他必須勇敢面對。

今日賴清德與帛琉副總統席嫵度、健保署長石崇良、台北市長蔣萬安共同出席新光醫院第二醫療大樓動土儀式，他在會中代表總統恭賀新光醫院動土圓滿、興建工程平安順利。結束活動後，賴清德被媒體問及「陳宗彥案是不是綠營內鬥？」，面帶笑容不回應，隨即步行離去。