60歲的張姓男子，22日晚間下班騎機車返家，途經台61線西濱快速道路南下89．9公里竹南段時，疑因過彎不慎擦撞路旁護欄摔倒，張某因衝力過大，整個人飛躍護欄後摔落2米深的產業道路上，當場死亡，事發原因正由轄區竹南警分局調查中。

台61線西濱快速道路竹南段22日晚間發生機車騎士自撞，摔落旁邊2米深產業道路死亡事件。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局竹南派出所是在2月22日晚間20時10分許，接獲報案指稱台61線西濱快速道路南下側車道89.9公里處，有一輛重機車發生交通事故，員警隨趕赴現場處理。

員警到場後了解，這名60歲的張姓男子，從事水泥工，應是下班騎機機由台61線北往南要回竹南住處，行經89.9公里慢車道時，疑似過彎不慎擦撞路旁護欄，機車當場倒在側車道上，張某因衝力過大，飛躍護欄摔落到護欄右方約2米深的產業道路上，安全帽當場鬆脫，頭部傷勢嚴重，消防局竹南分隊救護人員到場發現張男已死亡。

警方經抽血檢驗，死者並無酒駕情形，詳細事故原因仍待竹南警分局調查釐清。警方提醒民眾，夜間行車視線不佳，務必提高警覺，需更加注意前方路況，小心行駛，依規繫妥安全帶或戴妥安全帽，確保萬一不慎發生交通事故時，能有效提高保護自身生命及身體之能力，減少所衍生的危害程度。