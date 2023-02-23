巴勒斯坦武裝團體今天天亮前從加薩走廊（Gaza Strip）朝以色列發射數枚火箭彈後，以軍也朝加薩走廊的目標發動空襲。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說，共有6枚火箭彈從加薩走廊朝以色列發射，以色列防空系統攔截了其中5枚，另1枚落在無人居住的地區。巴勒斯坦方面的目擊者則告訴法新社，他們看到至少發射了8枚火箭彈。

根據以色列緊急服務部門，目前並未傳出有人員傷亡。但以色列軍方表示，凌晨4時左右，火箭彈在距離加薩走廊不遠的城鎮史德洛特（Sderot）和阿什克隆（Ashkelon）觸發警報。

巴勒斯坦武裝團發射火箭彈不久，法新社記者報導，以色列軍方朝加薩走廊的目標發動空襲。

清晨6時許，加薩市北部遭鎖定的其中一地冒出黑煙。數分鐘後，以色列軍方對媒體發出聲明，證實「在加薩走廊執行了攻擊」。

以軍昨天突擊約旦河西岸占領區北部城市那不魯斯（Nablus），造成11名巴勒斯坦人喪生。