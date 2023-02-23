學測成績出爐，屏女榜首為考取58級分的黃曉筑、陳昱潔，黃自幼喜歡小動物，希望能錄取台大獸醫系、未來當獸醫，她一路走來目標明確，暑假時還自主找獸醫診所實習，陳則希望考進醫學系，她說，這是家人對她的期許，而她們考取高分的祕訣，除了勤寫筆記外，就是「刷題」。

屏女榜首黃曉筑從小就喜歡小動物，進高中做職涯測驗時，她便確定自己將來要當獸醫，所以一路走來都為此準備，當她得知進入台大獸醫系的條件要有到獸醫診所實習40個小時的證明後，她就趁高二升高三的暑假跑遍屏東市的獸醫診所、尋求實習的機會。

皇天不負苦心人，黃曉筑不但成功取得實習證明，也如願考取高分、有望夢想成真，她說，其實媽媽起初不贊成她當獸醫，但因她心意已決，最後媽媽還為了她嘗試了解這個行業，她很感謝至親的支持，此外，她還笑說，「謝謝蘇打綠」，每次讀書前都會聽蘇打綠的歌，鼓勵自己。

另名榜首陳昱潔則希望錄取醫學系，她靦腆地說，原因無他，只因這是家人對她的期許，她也不排斥，想要試試看。除黃、陳2人考取好成績外，她們同為數理資優班、語文資優班的同學，成績也很好，李竹穎、周芫瑄考57級分，陳韋甄56級分，新住民二代何霖怡則6科考取81級分，她們考取高分的祕訣，有的是勤寫筆記，有的是「刷題」，也就是大量寫考古題、模擬題。

想要進入商學院的李竹穎對「刷題」特別有感觸，她說，她第一次模擬考的數學只有7級分，對她的打擊不小，她開始檢討自己的讀書方式，最後找到「刷題」的方法，同時加上自己整理的錯題本，在大量寫題目的練習下，學測數A拿到12級分。

而周芫瑄在考取高分後，希望能進入清華英文教學系，她說，媽媽是幼教老師，希望能跟隨媽媽的腳步，同時能以公費生的身分就讀，除能替家裡省錢外，之後也能到偏鄉服務，別具意義。陳韋甄則因家人在法界服務，從小耳濡目染下，希望進入法律系。何霖怡則想往工程方向發展。