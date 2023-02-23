林森北路商辦破獲職業大賭場 中山警駁斥與民代有關

北市警方23日凌晨夜襲林森北路商辦內的兩處職業大賭場，共逮捕工作人員及賭客117人，針對外傳該賭場幕後老闆是北市議員，中山警分局下午駁斥，表示直至目前為止，並無議員或民意代表關切本案，亦無議員或民代涉及本案的相關事證，後續一定會秉公依法偵辦。
警方調查，該職業賭場從今年初起藏匿在林森北路商辦大樓內，業者在門外架設鐵捲門過濾賭客身分，外人無法輕易進入。
中山分局與市刑大蒐證後，今天凌晨調集霹靂小組特警幹員支援，持搜索票攻堅破門入內，當場在7樓查獲德州撲克、妞妞、麻將賭場，8樓查獲百家樂賭場，清查共有40多名賭客正在牌桌上廝殺，還有50多人在沙發區等待上場，及20多名工作人員，總計帶回117人。
警方當場查扣賭金94萬多元、籌碼賭資5400萬元及各式賭具、監視系統設備。全案依賭博罪嫌將負責人及員工移送偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。