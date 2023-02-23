警方攻堅破門。（林郁平翻攝）

偵查隊副隊長闕育任說明案情。（林郁平翻攝）

警方查扣賭具及賭資等證物照片。（林郁平翻攝）

警方相關人等移送偵辦。（林郁平翻攝）

林森北路商辦破獲職業大賭場 中山警駁斥與民代有關

北市警方23日凌晨夜襲林森北路商辦內的兩處職業大賭場，共逮捕工作人員及賭客117人，針對外傳該賭場幕後老闆是北市議員，中山警分局下午駁斥，表示直至目前為止，並無議員或民意代表關切本案，亦無議員或民代涉及本案的相關事證，後續一定會秉公依法偵辦。

警方調查，該職業賭場從今年初起藏匿在林森北路商辦大樓內，業者在門外架設鐵捲門過濾賭客身分，外人無法輕易進入。

中山分局與市刑大蒐證後，今天凌晨調集霹靂小組特警幹員支援，持搜索票攻堅破門入內，當場在7樓查獲德州撲克、妞妞、麻將賭場，8樓查獲百家樂賭場，清查共有40多名賭客正在牌桌上廝殺，還有50多人在沙發區等待上場，及20多名工作人員，總計帶回117人。

警方當場查扣賭金94萬多元、籌碼賭資5400萬元及各式賭具、監視系統設備。全案依賭博罪嫌將負責人及員工移送偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。