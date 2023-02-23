資收個體戶扮演資源回收體系重要一環，難免因堆積物品引起憂慮公安或清潔問題，台中市議員張芬郁23日指出，霧峰1資源回收戶堆積甚多物品，民眾擔憂造成公安危險，呼籲市府加強訪視、協助；中市府環保局表示，持續派員訪談輔導，若發現資收個體戶有堆置回收物未執行改善者，將辦理強制清除。

張芬郁指出，資收個體戶扮演資源回收體系重要一環，卻難免因堆積物品引來附近居民憂慮公安或清潔問題，日前她接獲民眾陳情，指霧峰區有1戶資源回收戶堆積甚多回收物品，擔心有公安危險，前往了解正好遇見其家屬積極整理，欲盡速變賣回收物品。

民眾表示，他的舅舅撿拾資源回收，偶爾也會協助附近的長輩清理家中棄置物品，收入相當有限，單純是服務有需要的民眾，所有回收物品都放置在自家範圍，未影響附近環境，和鄰居也相處和睦；由於舅舅年邁已考慮不再撿拾，既然有人陳情，環保局也要求改善，他會盡快整理販售，不要造成他人困擾。

張芬郁表示，台中市環保局目前輔導列冊的資收個體戶有1464名，其中領有中低收入或身心障礙證明而加入「資收關懷計畫」的資收個體戶有近百人，而大里區、霧峰區合計有23人，呼籲環保局加強對資收個體戶的協助和輔導，務必要不定期訪視，疏導資收個體戶堆置過多回收物品，確保安全和環境整潔。

中市府環保局表示，為加強對資收個體戶的照顧，環保局將持續派員訪談輔導，並提高輔導頻率，同時結合社區（里）、物業管理業、學校、機關團體、資源回收業者及愛心企業的力量，推動多項專案計畫，提供資收個體戶工作安全保障及穩定收入。另，巡查訪視中若發現資收個體戶有堆置回收物或雜物影響周遭環境衛生或安全問題，且未能配合相關輔導及執行改善措施者，將辦理強制清除，以避免造成環境衛生及消防安全疑慮。