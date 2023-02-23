23日學測成績放榜，六家高中單科達頂標共有142人，在學測放榜前，六家高中就有3名學生申請上海外名校，包括考上澳洲雪梨大學商學學士班的劉旻臻、澳洲新南威爾斯大學環境工程學系的李昱鋒、考上英國羅浮堡大學運動管理學系的黃允言。其中李昱鋒高一英文從來沒及格過，但他立下出國讀環境工程的目標，透過學校雙語教學、努力自學，雅思成績衝上5.5分，順利錄取理想校系。

一路都是普通學校升學的李昱鋒自嘲高一英文沒有及格過，但在家長的期許以及自己的理想，立下海外留學的目標，也從高二起在英文下一番苦功，除了短暫到英語機構補習之外，也慢慢找到學習步調。

「學英文最重要多聽跟多看，先輸入才有輸出。」李昱鋒透露提高英語能力秘訣，他上網尋找免費英語教學資源，到影音平台找母語人士的口說與單字教學影片，也會針對感興趣的環境工程影片自學，長期累積下來，讓他首次「裸考」雅思就拿到5.5.分，並且持續在聽與讀考試科目上進步。

考上運動科系全球排名第一的羅浮堡大學的黃允言，則是因為喜歡踢足球，而英國擁有全世界最好的足球聯賽，於是他鎖定4所英國大學報考，雅思6.5分的好成績也讓他百發百中，全數錄取。黃允言表示，準備過程中，他針對自己較弱的寫作全力加強，未來希望能留在英國當地足球球團工作。