過去兩年都在中國NBL征戰的旅外好手吳彥侖，擁有外線火力與穿針引線的本領，近日返台並於今日確定加入臺南台鋼獵鷹，也與劉孟竹教練再續前緣。

身高182公分，畢業於HBL強權能仁家商、UBA義守大學的吳彥侖，畢業後投效中國NBL蘇科雄獅隊打了兩個賽季，負責掌控攻守步調，也能在隊友熄火時跳出提供火力支援，他的穿針引線也可讓團隊進攻更具侵略性，過去兩季在NBL的他透露，返台投入職籃，期待籃球新旅程能和台鋼獵鷹奪下隊史首座冠軍金盃。

經過NBL洗禮，吳彥侖認為最大的收穫在於提升高強度的身體對抗，「在NBL這兩年的歷練，可以說滿載而歸，五年的UBA後直接開啟西進旅程投入職業賽場，從學生聯賽的老鳥變成職業場上的菜鳥，花很多時間適應那裡的強度，也持續提升自己的外線優勢，還有轉換快攻，希望自己能運用這些武器幫助球隊。」

時隔多年吳彥侖再與劉孟竹教練牽起高中師徒前緣，他表示：「孟竹教練是我在能仁家商時期的教練之一，幫助我很多在1、2號位的觀念，雖然大學不再同隊，仍維持不錯的關係，返台前也跟教練聊過，其實我們想法蠻一致的，這也是我選擇加入的主要原因」，吳彥侖進一步說明，目前球隊戰績很好，自己先從防守做起，拿出從中國學到的防守、對抗，慢慢融入球隊並從中找到自己的定位。

對此劉孟竹教練說道：「吳彥侖在高中就有帶過他，當時就發覺他是一名非常優秀的球員，同時可以擔任控球與2號位的角色，而這兩年看他轉變最多的是個性，還有球場上的穩定性變得更成熟，他加入之後團隊的後場又更加分。」