桃園市衛生局又出事，網紅四叉貓爆料有基層公務員向他抱怨，今年的護理師甄選期程太短僅4天，且10名甄選上的護理師中，有2人以前任職於敏盛綜合醫院，質疑新任衛生局長劉宜廉為敏盛綜合醫院院長，有圖利特定人士的嫌疑。市府回應，徵才資訊公告期長達16天，錄取的人員來自各地醫院或公衛體系，其學經歷皆是依衛生所業務推動需求做出整體考量。

四叉貓昨發文表示，自從上次劉宜亷強迫基層公務員去GOOGLE評論留言給五星好評後，許多基層公務員就常向他抱怨衛生局內部的大小事，這次抱怨今年護理師甄選期程超短，公告徵才簡章4天就截止，原本是寫1月19日至2月3日，可能是遇到過年1月30日才貼出，只剩下4天，考試資格公告時間則只有6天，歷年都是2至3周，公布面試與口試時間更是塞在同1天，考完試隔天就放榜，效率超高。

四叉貓指出，護理師的假不好排，要請假都要預先排假，考試甄選期程超短，不但影響考生的權益，更有圖利特定人士的嫌疑，新任衛生局長劉宜廉是敏盛綜合醫院院長，今年甄選上的10位護理師，有2位剛巧是敏盛綜合醫院來的，有瓜田李下的嫌疑，雖然查無不法但觀感不佳。

衛生局回應，考量各衛生所反映人力缺乏，在甄補期程不違背相關人事法制規定下，盡速甄補第一線基層人力，今年度護理師甄選，自1月19日至2月3日於人事行政總處事求人機關徵才系統、市府及衛生局網站公告徵才，相關資訊在公告期間都見諸於徵才系統，公告期達16天，並非爆料所言「4天就截止」。

衛生局說，由於報考人員來自全國各地，基於體卹各護理人員的辛勞及避免舟車勞頓，因此將筆試及面試排在1天內辦理完成，此項調整也清楚敘明在簡章當中。這次錄取的人員來自各地醫院或公衛體系，其學經歷都是依衛生所業務推動需求做出整體考量，盼外界尊重衛生服務專業，勿因網路言論形成寒蟬效應，導致優秀醫療人員不願投身公衛體系服務。