大考中心今公布今年學測成績，升學專家預估，今年申請入學，自然組校系通過一階門檻分數與去年一樣，社會組會降1至2級分；4科50至52級分以上可進台、成、清、陽明交大、政大等名校，進「中」字輩國立大學要46至49級分以上，醫牙學系（自費）門檻是56級分。

今年學測各科頂標，國文科和英文科和去年一樣，數學A升1級分，數學B、社會科及自然科則降1級分。此外，今年自然科滿級分人數1544人、社會科滿級分1713人，均是歷年最少。

升學專家藍天予表示，根據各科頂標變動來分析，今年採計採計國、英、數A、自等4科的自然組校系，申請入學一階通過門檻預估跟去年一樣；今年採計國、英、數B及社會等4科的校系，一階通過門檻會下降1至2級分。

他舉例，清大動力機械系採計國、英、數A及自然等4科，去年通過一階門檻的分數是51級分，預估今年仍會是51級分；政大法律系採計國、英、數B及社等4科，去年通過一階門檻分數是57級分，預估今年降為56級分，降1級分。

個別學校方面，藍天予預估，今年要進台、成、清、陽明交大、政大等5大頂尖名校，4科要達50至52級分；如果要進中央、中山、中興及中正等「中」字輩等國立大學，則要46至49級分。

若要進各大學醫學系（自費），則國文、英文、數學A及自然等4科至少要56級分，若是公費則要再降1至2級分。藍天予預估，今年要通過台大醫學系、陽明交大醫學系醫師組的門檻是59級分，北醫、成大及長庚等3校的醫學系（自費）則58級分有機會。

藍天予提醒，考生參考過去資料來推測今年校系落點時，要看過去5年的資料，若只看前1年資料容易失準。舉例來說，採計國、英、數A及自等4科的台大土木系，去年通過一階門檻分數僅42級分，實在很低，今年可能造成一堆考生前去，屆時通過一階門檻分數將拉高。