228四天連假，苗栗縣警局配合國道高公局實施相關交通管制措施，於國道1號頭份及國道3號香山等2處交流道，在2月25日上午6時至中午12時，配合高公局實施高乘載管制措施，乘坐未滿3人小型車輛及一般大貨車均不可進入國道1、3號交流道，提醒用路人避開該管制時段，或行駛替代道路台1、台61線。

另外連假27、28日等兩天，每日12時至21時配合高公局實施封閉國道3號西濱交流道北上匝道，苗栗縣警察局已規劃警力在周邊道路實施交通疏導，並提供用路人參考改道替代路線如下：

一、持續行駛台61線北上路段。

二、行駛台61線北上路段，再由香山交流道匝道進入國道3號。

三、行駛台61線北上路段，由竹南匝道轉接台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上車道。

台61線西濱快速道路竹南段多處路口228連假期間將封閉。（謝明俊攝）

另外，公路總局第2區養護工程處規劃台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，同樣於管制時段調整行車管制號誌總週期270秒北上續進，及封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少交織情形，保持主線暢通，提高行車速度。

苗栗縣警局長莊勝雄特別要求所屬，除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路行車動線順暢，亦應掌握即時路況，同步通報警察廣播電臺等傳播媒體宣導用路人周知，並呼籲鄉親朋友切勿酒後駕車，務必遵守相關法令，也預祝各位鄉親歡度連假美好時光。