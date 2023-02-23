112學年度大學學科能力測驗成績今公布，新北市竹林高中李子玄獲得4科滿級60分的好成績，是新北唯一一位獲得4科滿級分的學子。選考4科達頂標共452位，其中選考國、英、數B、社頂標落在50級分、選考國、英、數A、自頂標落在50級分。

新北市教育局表示，李子玄是一位自律性很高的孩子，從竹林幼兒園一路至竹林高中皆選擇在地就學，高一透過竹林師長的指導，獲選參加清大科學人才培育計畫數學組，藉由高中及大學紮實的訓練，也激發子玄在數理學習上的動力，進而獲得相當優秀的成績。

樹林高中人文與社會實驗班劉禹昕，4科選考總成績達50級分，畢業於學校國中部，選擇在地就學直升樹林高中就讀免去舟車勞頓，歷經兩年努力，不僅能穩固好基本的課業表現外，更擁有社會服務的熱忱，擔任學校學生會會長一職；同時也積極參與校內外競賽，參加過教育部國教署新興科技創作設計競賽，榮獲全國第二名佳績。

教育局提醒所有考生及家長，今日大考中心會公布原得總分與級分對照表及5項成績標準，考生可藉此了解自己成績相對表現，另若想複查成績僅限用網路申請，其他方式概不受理。考生可於2月23日至3月2日至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）提出申請。此外，考生可查看各招生簡章了解嚮往校系並瞭解其採計科目，為下一階段入學做好準備，祝福所有的考生都能進入心目中理想的學校。