身體若出現變化，要留意可能是器官出問題了！一名30多歲女性日夜顛倒，半夜常常睡不著，等到白天才補眠，醫師見她身型詭異，且臉上還長了「鬍鬚」，檢查發現竟是腎臟長了腫瘤，手術移除後，狀況才好轉。

腎臟科醫師陳俊宇在《醫師好辣》節目中分享案例，一名30多歲女性在媽媽陪同下就診，治療高血壓，媽媽向他提到，女兒半年來經常半夜情緒失控、不睡覺，還會把家人叫醒，甚至在半夜煮飯、洗衣服，直到白天才補眠；且偶爾也會陷入憂鬱情緒，整天躲在房間裡。

陳俊宇仔細觀察患者的外型，發覺她身形有點詭異，因為肚子很大，手腳卻纖細，且臉上還長了「鬍鬚」。患者母親則表示，女兒過去身材苗條、皮膚白皙，身上也沒有這些毛髮，體態的改變大約發生在這半年。

陳俊宇直言，該女的高血壓應該是來自賀爾蒙問題，大多都是腎上腺出了狀況，經過抽血檢查，發現她腎上腺皮質荷爾蒙「可體松」濃度，竟達正常人的10倍。

陳俊宇解釋，「可體松」會讓人體在白天精神好、入夜想睡覺，不過患者腎上腺出了問題，24小時都在持續製造可體松，濃度過高就會出現「庫欣氏症」的外表，像是長鬍鬚、手腳有毛、肚子變大，還會導致血糖、血壓飆高及生理期不正常。

經過核磁共振檢查，陳俊宇發現患者的右側腎上腺長了一顆2公分腫瘤，導致身體24小時不斷製造可體松。手術將腫瘤移除後，女子晚上終於能好好睡覺，精神狀況改善很多，半年後體重降了5公斤，身上異常的毛髮也消失了。