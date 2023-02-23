饒舌歌手強尼跨界拍攝 AV，除了發掘台灣女優，也佈局東南亞尋找生力軍，接著提到在台灣當女優根本夢幻職業，只要一個月工作 3 天，一天只要8小時，薪資就上看 10 萬，不過此說法遭AV導演圤智雨打臉，除了揭露該圈子不為人知的內幕，也勸戒所有人：「除非你是有財務困難的人，不然這輩子想都不要想當女優」。

圤智雨表示看到報導指出台灣AV女優被稱為是夢幻職業，他強調對此說法並不認同，即便社會風氣變遷迅速，但到能被大眾接受還有段距離，從很多網友留言就能窺知一二，女優依舊是份讓人看不起的工作，像很多台灣AV女優都是單親媽媽，但仍不敢跟自己小孩明說工作內容，對於報導提及女優薪水優渥，圤智雨指出雖然片商一堆，但能保障一個月至少拍一部片的片商卻是微乎其微。

對於報導內容指出「女優都過得很好」，圤智雨指出很多人都是逼不得已，刻意在眾人面前展現美好一面，接著舉幾位頂級女優為例，像是有過爭執的女優娃娃，雖然是台灣片酬前幾高的女優，卻慘遭男友家暴，另外像是林思妤，即便錢賺很多，還是被男友騙光，藉著警惕所有人：「除非你是有財務困難的人，不然這輩子想都不要想當女優，因為賺到的錢遠不及未來的傷害」，畢竟這個圈子遠比想像中複雜。

圤智雨強調無論這塊市場多大，獲利的都不是第一線男優及女優，因為台灣人向來就都以看盜版為主，向來沒有「使用者付費」的習慣，畢竟如果賺很多，為何每部片都有紋身貼紙置入，對此，網友也紛紛提出疑問：「和去酒店上班比呢？ 哪個比較賺」、「好奇地問….那台灣男優呢」。