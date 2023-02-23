中租-KY 2022年合併營收866.08億元、年增達20.02％，歸屬母公司稅後淨利272.21億元、年增達25.77％，每股盈餘17.17元，全數改寫新高。其中，台灣、中國大陸及東協營收分別年增26％、8％及33％，獲利分別年增24％、4％及19％。

中租-KY截至去年底應收帳款淨額6711.95億元、年增達20％。其中占51％的台灣、33％的中國大陸、15％的東協，應收帳款分別年增23％、10％及33％，台灣超越上修後目標17～19％、東協亦超越15～20％目標，中國大陸則達成下修後的10％。

中租-KY董事長陳鳳龍表示，集團在疫情下仍致力追求穩健的高幅成長，對於2022年業務成長成果雖不十分滿意，但基本上仍有達到設定目標。展望2023年，中租-KY將秉持穩健成長策略，但不會因此設定過於躁進目標。

陳鳳龍指出，近年表現均超標的台灣，因今年經濟成長率不如去年好，設定較穩健的成長10～15％目標。中國大陸去年勉強達標，今年在解封後可望正向發展，維持相對穩健的目標成長10～15％。東協過去幾年成長表現不錯，今年目標成長達15～20％。

中租-KY截至去年底合併延滯率自2.2％提升至2.4％，主因中國大陸解封後疫情急遽升溫，使延滯率自2.4％升至2.7％，東協延滯率則自2.8％回升至3.3％，但均處於可接受的合理區間，台灣則持穩1.9％。

陳鳳龍表示，中租-KY今年在東協市場有進軍拓展新業務，於馬來西亞及柬埔寨展開摩托車租賃業務。雖然摩托車租賃的風險胃納量較高，但收益率亦較高、可抵銷較高的相對風險，希望未來透過學習過程，能進一步精進相關風險控管。

針對旗下仲信資融經營的先買後付（BNPL）業務，陳鳳龍強調並非新業務，而是將已做20年的消費分期業務改採數位化操作。由於相關消費以交易為基礎，且風控模型對申請者的還款能力已有完整評估，認為較不易出現過度消費，應不至於破壞金管會關注的消費紀律。