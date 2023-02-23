112年度大學學科能力測驗23日公告成績，苗栗縣君毅中學學生徐子晉考出本校最高級分的54級分，學校將頒發20萬獎學金。今年高中部76位考生中，40級分以上有11人，較去年成長220％，透過繁星計畫，應可順利錄取國立大學。

住在頭份的徐子晉，原本就讀君毅中學國中部，放棄新竹高中選擇直升學校高中部。同樣住在頭份的方致勲同為本校國中部直升的學生，致勲覺得對自己學測成績幫助最大的是，班導師願意給同學思考的空間，這有時在其他人眼裡看起來是空想、浪費時間，但知識並不是死背來的，而是透過思考才能活用，配合平板與網路的使用來延伸學習，使學習效果加倍，本此考出52級分，獲學校頒發10萬獎學金。

值得一提的是，本屆學生正是受到疫情嚴重影響的一屆，期間因疫情爆發轉為線上課程，今日有此成績，除了突顯學校教師資訊融入教學的成效外，學校推廣線上學習平台，讓學生隨時可針對弱點觀看教學影片與重點，學測成績才有如此的突破。

在12年國教就讀公私立高中職免學費政策的補助下，就讀私立學校的學費負擔已大幅降低，此外，繁星管道升學優勢，更是吸引學生就近選讀君毅原因。