印度神童阿南德日前發布最新影片，分析2023年將有6大災難危機，包括地緣政治持續緊繃，台海、烏克蘭與俄羅斯、南北韓的緊張情勢將會持續。還有全球通貨膨脹及能源危機、加密貨幣市場下跌、極端氣候危機等。

阿南德日前在YouTube發布最新預言影片，指出1月17日土星運行到太陽和天王星之間時發生罕見的「土星凌日」天文現象，對世界來說是一件里程碑，對未來2年半的地緣政治、經濟、健康和整體公共事務有重要意義。

阿南德警告2023年可能會發生6大危機，首先是地緣政治緊繃，點名台海、烏克蘭與俄羅斯、南北韓，世界三大緊張地區將會持續，俄烏戰爭有機會在11月底停戰，南海則成為地緣政治不穩的地區。

第二是世界危機，阿南德表示，接下來兩年半將有國家大量生產武器，對世界造成不良影響，2029到2032年將是關鍵期。第三是大陸問題，阿南德說，大陸人口將出現死亡率上升、出生率下降的問題，對且情勢十分嚴峻，但預計影響只是短期的。

第四是經濟、能源危機，全球有嚴重通貨膨脹問題，大量人口陷入貧窮，並可能發生能源危機。第五是加密貨幣市場下跌，任何不自然的東西都必須下降。最後是氣候災難，2023年7月、8月左右全球可能發生火災或空氣有關的災難。至於疫情，阿南德認為將在今年結束。

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