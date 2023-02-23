新北超萌人氣搜救犬Snow（雪）即將光榮退役開放民眾領養！Snow是邊境牧羊犬及拉不拉多混種，外表可愛、個性溫和愛撒嬌，過去在『消防署107年全國消防競技大賽』中拿到最萌人氣王第一名，更於108年通過國際IRO瓦礫搜救犬高級評量認證，還曾參與黑鷹直升機失事搜救及許多山難事故等救助任務，為了讓Snow有一個快樂的退休生活，即日起至3月24日止，開放民眾申請認養顏質與實力兼具的Snow。

人氣搜救犬Snow要退休啦！身經百戰超愛撒嬌，開放新爸媽認養。(消防局提供)

人氣搜救犬Snow要退休啦！身經百戰超愛撒嬌，開放新爸媽認養。(消防局提供)

人氣搜救犬Snow要退休啦！身經百戰超愛撒嬌，開放新爸媽認養。(消防局提供)

新北市搜救犬隊目前共有6位領犬員，現役搜救犬10隻，主要執行震災瓦礫堆搜救，因台灣地震頻傳，每當有建築倒塌或是傷者遭受瓦礫掩埋時，就是搜救犬出動的時候。在搜救犬的培訓中，毛孩無論體能及膽識都要經過高強度的磨練，猶如競賽選手般的艱苦訓練，才能在現場擁有處變不驚的大將之風，而當搜救犬年齡達到8歲時，也會評估搜救犬的體能及健康狀況，讓其好好退休。

新北市政府消防局局長黃德清表示，搜救犬特性多屬於愛吃、好動且愛親近人，因為受過專業的訓練，退役後也能很快地融入家庭內，但也因為其好動的個性，因此會希望領養家庭擁有足夠的活動空間及陪伴時間，讓其擁有充滿愛與幸福的退休生活。

消防局表示，搜救犬隊將依犬隻居住環境及相關配套等綜合考量，選定最適當之領養家庭，有意願的民眾們都能透過消防局網站申請，申請期限從即日起至3月24日止，詳細申請辦法和相關文件下載，可至新北消防局網站查詢。