現代社會講求男女平權，但《小鐵工廠》運勢專欄指出，生肖屬馬、雞、狗的男人非常大男人主義，認為在外賺錢回到家後，妻子應該一手包辦所有生活大小事，讓做妻子的非常頭痛。

▍屬馬的男人

屬馬的男人很高傲，認為他們負責賺錢養家，女人就應該在家打理家務事，由此可見妻子注定就是伺候著他們，並為了先生放棄放棄自己的生活，讓她們感到相當勞累。

▍屬雞的男人

屬雞的男人雖能讓家庭的生活富足，但他們覺得在外奔波勞累辛苦，回到家就應好好享受，這時妻子就得要侍候著老公，但當妻子看不慣這樣的行為想和先生爭吵時，屬雞的男人會用甜言蜜語哄著，讓對方完全抵擋不住，雖說偶爾無所謂，但如果長期下去，終會影響夫妻關係。

▍屬狗的男人

屬狗的男人在外面生龍活虎的，總有著用不完的精力，但一回到家就像變了個人似的，嫁給屬狗的男人不想做保姆都難，因日常生活中的大小事都需妻子一手包辦，讓她們很頭痛。