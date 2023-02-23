國民黨台北市議員游淑慧昨（22）日貼出數張，監察委員到大湖公園調查要不要開放獨木舟活動的照片，並驚呼現場搞得像總統出巡一樣，不讓人民靠近，更把人民的意見拒於門外，除了把里長、里民當成暴民與刁民，現場警察人數更如一對一盯著大家，顯得難看又可悲。此消息引熱議，有網友針對照片情景狠酸，堂堂監察院委員出巡竟像足「大媽旅遊團」，諷刺意味十足。

游淑慧昨日在臉書發文，刊出多張監察委員赴大湖公園的照片，痛批這些監察委員出巡和總統一樣，不讓人民靠近，把人民的意見拒之於門外，難道是把里長當成暴民、里民當成刁民嗎？現場警察人數有必要一對一盯著大家嗎？這一幕時常在號稱民主國家的台灣出現，真的很可悲。

游淑慧指出，監察委員的角色是監督公務員的怠惰失職，並聽取人民的陳情聲音。當天這場活動，不過是監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動的現場，監委調查這個議題已經很瞎，現場這種場面更扯。游質疑，如果不讓監委、市府、居民和希望開放者，四方有對話討論的機會，那這些監委來幹嘛啊？擺出官威嗎？警察的體力和時間都浪費在保護大官不被驚擾，讓她忍不住直呼「我的老天」。

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「像足了『大媽旅遊團』」、「他們是來讓民眾看車尾燈的」、「只會刷存在感的官員，辛苦您了議員」、「『只打蒼蠅、不打老虎』也就算了，現在連小英那套把戲也要學嗎？」「養了一大堆監察委員，怎麼從沒有一件讓人民知曉或印象深刻的大事，好歹總有一件吧！ 難道全都尸位素餐？」