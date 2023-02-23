一、為因應美中貿易戰、俄烏戰爭等國際政經變局，導致通膨壓力不斷上升與全球經濟衰退風險，恐對社會民生需求帶來衝擊，依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第10項規定，辦理全民普發現金，期減輕人民負擔，讓民眾共享經濟成果。周四行政院通過中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，其中普發現金部分編列新台幣1417億元。

二、財政部指出於指定時間符合發放資格者，每人均得領取6千元，本次普發現金發放資格包括我國國民(含國內出生並領有出生證明之新生兒)、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶，取得居留許可者、持永久居留證者之外國人等，規畫發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式，方便民眾領取。

三、財政部進一步說明，普發現金具體發放時程，俟特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日。在行政院尚未公布發放前，外界利用普發現金訊息之詐騙手法，請民眾務必留意，避免受騙上當，若有疑義請撥打165反詐騙電話。