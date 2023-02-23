蕭英怡指出，致伸今年的資本支出會大幅下修，在墨西哥的廠房己經就緒，預估年底開始生產；至於在越南的布局，公司近期內到北越勘查，再作進一步評估；至於泰國方面，目前購入的土地面積已經足夠致伸5~8年在泰國的發展。

致伸去年第四季合併營收約187.24億元，相比前一季減少16.2％、相比前一年同期減少8.1％，毛利率約15％，營業利益約7.65億元，季減26.86％、年減7.27％，營益率為4.1%，稅後純益約6.02億元，相比前一季減少31.4％、年成長率約18％，EPS為1.33元。去年第四季庫存下降到93.54億元，而帳上現金則達62.85億

蕭英怡表示，今年新產品營收占比3成，未來3~5年能達到5成以上。此外，有關DMS車隊管理的相關產品，今年已經開始試產，預估今年H2會有較明顯的營收貢獻。

致伸去年全年合併營收約792.4億元，年增長10.6％，毛利率約14%，營業利益約33.45億元、年增18.91%，稅後純益約27.43億元，相比前一年成長19.4%，EPS為6.1元，續創新高紀錄。展望今年，由於高毛利率品占比可望達3成，全年毛利率將再優於去年的14%紀錄。