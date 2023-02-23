台中市政府警察局逮捕25歲吳姓女嫌勾結人蛇集團，她在臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」為廣告，主打「服務生」、「純檯費小姐」等工作，誘騙國人到柬埔寨從事不法，25歲吳女拐騙至少逾20多人到柬埔寨，警方發現，吳身材姣好、貌美年輕，當天被警方帶到拘留室，引起一旁男犯人險「暴動」，有被害人向警方透露，吳女等人其實手段凶殘。

警方調查，發現吳女等人手機內，有成員因窩裡反遭以凌虐懲罰，手段相當兇殘；期間有被害人不願意配合，慘遭灌水、拘禁、逼穿女性內衣褲被毒打，有人試圖對外求救聯繫，等人救援，有些人則透過私下管道付贖金救援回來。

警方調查，被害女子反悔不願意繼續陪酒，就被轉賣至特定會館強迫賣淫；另以「招待旅遊」等藉口，誘騙被害人出境至柬埔寨，一名被害人被詐團強扣護照並私行拘禁，以強迫被害人從事「假投資」之電信詐欺，被害人不願意，向台灣友人求救，家屬向警方報警。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵六隊，警方去年掌握，吳女自柬埔寨入境返國，於是在桃園國際機場實施搜索、拘提，調查吳經手20多名台灣人到柬埔寨，約有8人未返台；經檢察官複訊後認定吳嫌涉人口販運等犯罪嫌疑重大，向台中地方法院聲請羈押獲准。