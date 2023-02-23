新北市萬里區今(23)日下午發生一起汽車翻覆意外，有輛銀色休旅車疑似因為天雨路滑，不撞自撞分隔島後翻覆，整車180度翻覆在道路上，所幸駕駛平安無傷，詳細肇事原因仍有待釐清。

新北市萬里區今(23)日下午發生一起汽車翻覆意外。(黃敬文翻攝)

據了解，26歲楊姓男子在今天下午2時09分許獨自駕駛銀色休旅車，沿台二線往金山方向行駛，結果行經翡翠灣玉田路口時疑似天雨路滑，結果休旅車失控撞上中央分隔島，導致車輛當場翻覆，躺在內側車道。

警消獲後趕抵現場，所幸楊男幸運生還毫髮無傷，全案不涉及酒駕，詳細肇事原因仍有待釐清。