國民黨文傳會副主委、發言人林家興，23日質疑民進黨「不務正業先救培慧，民進黨擺爛」，針對民進黨提出立委候選人林明溱關於購買房屋的「私下錄音」等各項抹黑澄清，盼謠言止於智者。

林家興指出，民進黨日前公布所謂林明溱的「私下錄音」，其實是2月17日公開的媒體聯訪內容，明顯的移花接木，民進黨把選民都當笨蛋嗎？購屋2000多萬元其實包含土地，建物3樓半1333萬總共103多坪，建物1坪約12.9萬元，而土地967萬總共80.99坪，平均1坪約11.9萬元，並不是民進黨所謂1坪4、50萬的豪宅。

民進黨發布的抹黑文宣，指稱林明溱兩任縣長、立委的薪水約2000多萬元，怎麼有可能買5000多萬元的房子，那些都是去年攻擊過、選民早就不埋單的冷飯熱炒。民進黨沒講的是，其中第1棟房子是林明溱大兒子夫妻，自己賺錢存錢20多年買的，也有房貸；第2間房子則有1500萬元的房貸，民進黨怎麼都不提呢？請勿繼續造謠抹黑，降低公信力變成「民主奧步黨」。

林家興指出，民進黨聲稱林明溱5年去大陸84次，但其實次數是從2015年到2020年，包括縣長與縣府各局處的出訪及民間邀請，真正由縣府去的行程5年僅有14次，有資料為證。而且去大陸都是為了解決民生經貿問題，務實外銷南投農產品，反觀民進黨無能解決實際問題，只會抹紅抹黑，難道民進黨的「務實台獨」能夠幫助農民外銷農產品？請問蔡培慧，每天找民進黨高官輔選到底對南投人有何幫助？

針對地方有耳語傳出林明溱要在竹山蓋垃圾場，林家興特別播放林明溱親自錄影的澄清影片，表達那件事已經多次澄清，他絕對不會這樣做，不僅許淑華縣長會對外尋求協助處理垃圾，他當選立委之後也會向其他縣市爭取處理垃圾。

林家興說，最近接到支持者反映有「假民調真抹黑」的情況，去年許淑華選縣長時也發生過，此次故技重施打電話針對20-40歲特定族群提出針對林明溱的抹黑問題，民眾反問為什麼不問蔡培慧的擋疫苗、進萊豬爭議，對方語塞後就掛掉電話。林家興強調，目前已掌握電話錄音檔，將適時公布，呼籲有心人士不要再用那種方式操作民調、操弄選舉，民進黨說好的民主深化，不應該變成「民主奧步」，不要再繼續玷汙南投的乾淨選風。